Trump: SUA trebuie să găzduiască din nou Cupa Mondială, dar fără Canada și Mexic.

Președintele SUA, Donald Trump, și-a exprimat susținerea pentru organizarea unui nou Campionat Mondial de Fotbal în Statele Unite, în cadrul unei întâlniri cu șeful FIFA, Gianni Infantino.

Potrivit acestuia, China ar putea deveni a doua țară gazdă a turneului.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a propus organizarea încă unui Campionat Mondial de fotbal în SUA. „Data viitoare ar trebui să alegeți din nou SUA. De data aceasta suntem pregătiți să organizăm Campionatul Mondial fără Canada și Mexic. Atunci am fost foarte generos și le-am permis să se alăture. Acum să procedăm astfel: fără ei, ne alegem pe noi, iar data viitoare invităm pe altcineva”, a declarat șeful Casei Albe la o conferință de presă la New York, sâmbătă, 18 iulie, transmite dw.com.

Totodată, Trump a menționat că președintele Federației Internaționale de Fotbal (FIFA), Gianni Infantino, a aprobat deja această idee și a propus ca data viitoare Campionatul Mondial să se desfășoare în SUA și China. „Jucătorii vor avea zboruri scurte între meciuri, cred că le va plăcea”, a spus Trump.

„Cel mai mare Campionat Mondial din toate timpurile”

Prezent împreună cu Trump la briefing, Infantino a numit CM 2026 „cel mai mare Campionat Mondial din toate timpurile”. Adresându-se președintelui, el a spus că acesta „nu are nevoie de complimente”, dar a adăugat: „Fără dumneavoastră, acest Campionat Mondial nu ar fi fost un succes atât de incredibil”. Donald Trump a lăudat, de asemenea, turneul, numindu-l „cel mai de succes eveniment sportiv, probabil, din întreaga istorie a omenirii”. „Credeam că nu suntem o țară de fotbal. S-a dovedit că nu este așa. Cred că va fi la fel și în continuare”, a subliniat el.

În plus, Trump l-a felicitat pe Gianni Infantino pentru anularea suspendării jucătorului echipei SUA, Folarin Balogun, decizie care a stârnit critici largi în întreaga lume. „Ați luat o decizie excelentă, excelentă, excelentă”, a declarat președintele american.

Se așteaptă ca Trump să participe personal la meciul final al CM 2026 pe stadionul New York New Jersey (MetLife) din East Rutherford, unde, pe 19 iulie, se vor întâlni echipele Argentinei și Spaniei. După meci, președintele SUA va avea onoarea de a înmâna trofeul principal câștigătorului Campionatului Mondial.

Următorul interval disponibil pentru SUA este anul 2038

Campionatul Mondial de fotbal din 2030 se va desfășura în Maroc, Portugalia și Spania. Alte trei meciuri vor avea loc în America de Sud – în Uruguay, Paraguay și Argentina. Campionatul Mondial de fotbal din 2034 va avea loc în Arabia Saudită. Următorul interval liber pentru alegerea țării gazdă a turneului, pentru care SUA pot candida, este anul 2038.