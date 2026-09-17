Trump: SUA se pregătesc să amplaseze o bază a armatei americane în Polonia.

SUA se pregătesc să amplaseze o bază a armatei americane în Polonia. Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat acest lucru pe pagina sa de pe Truth Social.

"O veste excelentă! Datorită conducerii hotărâte a prietenului meu Karol Nawrocki, președintele Poloniei, s-au înregistrat progrese semnificative în amplasarea unei baze a armatei SUA în Polonia", a scris el, transmite unian.net.

Trump a menționat că locul de amplasare a bazei va fi, cel mai probabil, anunțat în viitorul apropiat.

"Acesta va fi un pas istoric pentru marea noastră alianță americano-poloneză. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni", a adăugat președintele SUA.