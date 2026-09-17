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unian.net logounian
17 Septembrie 2026, 21:29
2 891
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Trump: SUA se pregătesc să amplaseze o bază a armatei americane în Polonia

SUA se pregătesc să amplaseze o bază a armatei americane în Polonia. Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat acest lucru pe pagina sa de pe Truth Social.

Trump: SUA se pregătesc să amplaseze o bază a armatei americane în Polonia.
Trump: SUA se pregătesc să amplaseze o bază a armatei americane în Polonia.

"O veste excelentă! Datorită conducerii hotărâte a prietenului meu Karol Nawrocki, președintele Poloniei, s-au înregistrat progrese semnificative în amplasarea unei baze a armatei SUA în Polonia", a scris el, transmite unian.net.

Trump a menționat că locul de amplasare a bazei va fi, cel mai probabil, anunțat în viitorul apropiat.

"Acesta va fi un pas istoric pentru marea noastră alianță americano-poloneză. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni", a adăugat președintele SUA.

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