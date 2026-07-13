Trump: SUA preiau controlul asupra Strâmtorii Ormuz.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Statele Unite preiau controlul asupra Strâmtorii Ormuz.

Declarația a fost făcută în direct la postul de televiziune Fox News.

„Preluăm controlul asupra strâmtorii. Ei nu au nimic”, a spus liderul american, referindu-se la Iran.

În noaptea de 12 iulie, Iranul a anunțat închiderea Strâmtorii Ormuz până la „încetarea intervenției SUA în regiune”. Ca răspuns, Statele Unite au lansat o nouă serie de lovituri asupra țintelor iraniene. Ministrul Apărării al SUA, Pete Hegseth, a declarat că Teheranul „a făcut o alegere greșită”. Potrivit Comandamentului Central al Forțelor Armate ale SUA (CENTCOM), militarii americani au lovit aproximativ 140 de obiective — depozite de rachete și drone, lansatoare, radare și sisteme de comunicații. Ca răspuns, Iranul a atacat obiective ale SUA în Emiratele Arabe Unite, Qatar și Bahrain.

Pe 10 iulie s-a aflat că SUA i-au dat Teheranului un ultimatum: să deschidă Strâmtoarea Ormuz și să garanteze libera trecere a navelor. Escaladarea a început după atacul asupra a trei petroliere comerciale în strâmtoare — atunci SUA au retras licența de vânzare a petrolului iranian. Totodată, Trump a declarat că SUA și Iranul au convenit să continue negocierile, în ciuda escaladării.