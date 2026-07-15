Trump se așteaptă ca luptele din Ucraina să se încheie până la sfârșitul mandatului său prezidențial.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că speră să încheie conflictul din Ucraina până la sfârșitul mandatului său.

Despre aceasta a declarat el într-un interviu acordat corespondentului Fox News Trey Ings.

„Cred că da”, a răspuns politicianul la întrebarea dacă conflictul se va încheia până pe 20 ianuarie 2029.

Liderul american a confirmat că admite încheierea ostilităților până la sfârșitul celui de-al doilea mandat prezidențial.

Alegerile prezidențiale din SUA vor avea loc în noiembrie 2028. Trump a promis să obțină o soluționare în prima zi a mandatului său.