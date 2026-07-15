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15 Iulie 2026, 19:04
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Trump se așteaptă ca luptele din Ucraina să se încheie până la sfârșitul mandatului său prezidențial

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că speră să încheie conflictul din Ucraina până la sfârșitul mandatului său.

Trump se așteaptă ca luptele din Ucraina să se încheie până la sfârșitul mandatului său prezidențial.
Trump se așteaptă ca luptele din Ucraina să se încheie până la sfârșitul mandatului său prezidențial.

Despre aceasta a declarat el într-un interviu acordat corespondentului Fox News Trey Ings.

„Cred că da”, a răspuns politicianul la întrebarea dacă conflictul se va încheia până pe 20 ianuarie 2029.

Liderul american a confirmat că admite încheierea ostilităților până la sfârșitul celui de-al doilea mandat prezidențial.

Alegerile prezidențiale din SUA vor avea loc în noiembrie 2028. Trump a promis să obțină o soluționare în prima zi a mandatului său.

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