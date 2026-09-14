Trump s-a pronunțat împotriva încetinirii dezvoltării inteligenței artificiale.

Președintele SUA, Donald Trump, s-a pronunțat împotriva apelurilor de încetinire a dezvoltării inteligenței artificiale și i-a numit pe criticii tehnologiei „forțe foarte negative”.

„Suntem înaintea Chinei în domeniul IA. Suntem țara cea mai avansată tehnologic din lume și, sincer, vreau ca lucrurile să rămână astfel, pentru că cel care va câștiga cursa IA va câștiga, în cele din urmă”, scrie meduza.io.

Trump a adăugat că SUA pot introduce, la nevoie, restricții suplimentare pentru companiile din domeniul IA, însă în prezent mulți critici ai tehnologiei vorbesc despre riscuri care, potrivit lui, „nu se vor produce”.

Sâmbătă, 12 septembrie, șeful Anthropic, Dario Amodei, a publicat un eseu în care a propus încetinirea dezvoltării celor mai avansate modele de IA, pentru ca firmele și autoritățile să aibă mai mult timp să creeze măsuri de securitate. Amodei a declarat că potențialul în creștere al modelelor de IA și capacitatea acestora de autoîmbunătățire îi provoacă îngrijorare și a dat drept exemplu incidentul recent de spargere a platformei Hugging Face.

În aceeași zi, propunerea lui Amodei a fost susținută de șeful OpenAI, Sam Altman, și de Elon Musk. OpenAI a renunțat, de asemenea, la organizarea IPO-ului planificat anterior. Într-un interviu acordat Reuters, Altman a declarat că nu vrea ca stimulentele financiare să împingă problemele de securitate pe plan secund.

Reacția Chinei la apelurile liderilor industriei IA a fost similară cu poziția lui Trump. Ziarul de stat Global Times a numit propunerile șefului Anthropic „un manual de Război Rece”. În eseul său, Amodei a numit concurența cu China principalul obstacol în calea încetinirii sectorului și a cerut limitarea vânzării de cipuri avansate către Republica Populară Chineză.