Trump renunță la taxa pentru navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz.

Donald Trump a anunțat că Statele Unite nu vor percepe taxe pentru trecerea navelor prin Strâmtoarea Ormuz. Despre aceasta a scris președintele american pe rețeaua socială Truth Social.

Potrivit lui Trump, el a avut „negocieri productive” cu liderii țărilor din Orientul Mijlociu, după care a decis să înlocuiască taxa cu „acorduri comerciale și de investiții” pe care țările din Golful Persic le vor încheia cu Washingtonul, transmite meduza.io.

„Aceste investiții vor fi uriașe, dar în același timp extrem de profitabile pentru ei și pentru viitorul lor”, a declarat Trump.

El a adăugat că blocada completă a Strâmtorii Ormuz rămâne valabilă doar pentru navele care se îndreaptă către porturile iraniene și dinspre acestea, precum și pentru cele care transportă mărfuri iraniene.

Pe 13 iulie, Trump a anunțat că SUA vor prelua controlul asupra Strâmtorii Ormuz și intenționează să primească o recompensă pentru asigurarea trecerii în siguranță a navelor prin aceasta. Ulterior, el a precizat că plata pe care SUA o vor percepe pentru trecerea navelor va fi de 20% din valoarea mărfurilor transportate.

Inițiativa președintelui SUA a fost criticată de cei mai mari proprietari de nave. În special, a cincea cea mai mare companie de containere din lume, Hapag-Lloyd din Germania, a numit ideea lui Trump de a percepe 20% din valoarea mărfurilor „fundamental greșită”.