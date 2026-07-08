Trump: Regimul de încetare a focului cu Iranul s-a încheiat.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că regimul de încetare a focului cu Iranul nu mai este practic în vigoare.

Despre aceasta a declarat el la summitul NATO de la Ankara, răspunzând la o întrebare a jurnaliștilor, scrie BBC News, preluat de meduza.io.

„Cred că regimul de încetare a focului s-a încheiat. Nu mai vreau să am de-a face cu ei (Iranul)”, a declarat Trump.

El a adăugat că va mai discuta cu negociatorii americani, dar, în opinia sa, negocierile ulterioare sunt o „pierdere de timp”.

Trump a mai spus că militarii americani au lansat în noaptea de 8 iulie „lovituri foarte puternice” asupra Iranului.

„Sunt bolnavi. Au ceva în neregulă. Le-am spus: „Mergeți și ocupați-vă de înmormântările voastre”, iar în schimb ieri au început să tragă asupra navelor. Așa că le-am aplicat o lovitură foarte puternică noaptea trecută”, a adăugat președintele SUA.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a raportat în noaptea de 8 iulie lovituri asupra sistemelor de apărare antiaeriană ale Iranului, stațiilor radar, complexelor de rachete antinavă și bărcilor. Militarii americani au anunțat că au atacat ținte pe teritoriul Iranului ca răspuns la faptul că militarii iranieni au tras asupra navelor în Strâmtoarea Ormuz.

Ca răspuns, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (CGRI) a declarat că militarii iranieni au atacat cu drone și rachete 85 de ținte în țările Golfului Persic, legate de militarii americani.

Potrivit Agenției Britanice de Comerț Maritim, în ultimele zile trei tancuri comerciale au raportat că au fost atacate în Strâmtoarea Ormuz. Teheranul nu a comentat incidentele și nu și-a asumat responsabilitatea, însă autoritățile SUA consideră că Iranul a fost cel care a tras. Ca răspuns, Ministerul de Finanțe al SUA a retras o licență emisă anterior, care permitea vânzarea petrolului iranian.

La mijlocul lunii iunie, SUA și Iran au semnat un memorandum de înțelegere care prevede încetarea focului pentru 60 de zile și negocieri pentru un acord final de pace.