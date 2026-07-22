Trump pregătește noi taxe vamale pentru produse din 60 de țări.

Președintele SUA, Donald Trump, se pregătește să introducă noi taxe vamale între 10% și 12,5% pentru produsele provenite din aproximativ 60 de țări. Despre aceasta a anunțat publicația Financial Times, citând surse.

Președintele american ar putea introduce noi tarife după expirarea săptămâna aceasta a tarifelor actuale. Consilierii lui Trump au pregătit mai multe opțiuni pentru pașii următori, care să permită SUA să mențină tarifele, se arată într-o publicație, scrie ft.com.

Temeiul juridic pentru noile tarife ar putea fi o investigație privind utilizarea muncii forțate, începută de autoritățile americane în martie anul acesta. Aceasta va permite Casei Albe să ocolească restricțiile impuse de Curtea Supremă, care a declarat ilegale tarifele impuse de Donald Trump, introduse pe baza legii privind puterile economice de urgență.

Totodată, după cum a aflat FT, unii consilieri avertizează că introducerea tarifelor ar putea duce la repetarea șocurilor economice de anul trecut și ar putea provoca daune înaintea alegerilor intermediare.