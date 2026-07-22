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22 Iulie 2026, 08:20
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Trump pregătește noi taxe vamale pentru produse din 60 de țări

Președintele SUA, Donald Trump, se pregătește să introducă noi taxe vamale între 10% și 12,5% pentru produsele provenite din aproximativ 60 de țări. Despre aceasta a anunțat publicația Financial Times, citând surse.

Trump pregătește noi taxe vamale pentru produse din 60 de țări.
Trump pregătește noi taxe vamale pentru produse din 60 de țări.

Președintele american ar putea introduce noi tarife după expirarea săptămâna aceasta a tarifelor actuale. Consilierii lui Trump au pregătit mai multe opțiuni pentru pașii următori, care să permită SUA să mențină tarifele, se arată într-o publicație, scrie ft.com.

Temeiul juridic pentru noile tarife ar putea fi o investigație privind utilizarea muncii forțate, începută de autoritățile americane în martie anul acesta. Aceasta va permite Casei Albe să ocolească restricțiile impuse de Curtea Supremă, care a declarat ilegale tarifele impuse de Donald Trump, introduse pe baza legii privind puterile economice de urgență.

Totodată, după cum a aflat FT, unii consilieri avertizează că introducerea tarifelor ar putea duce la repetarea șocurilor economice de anul trecut și ar putea provoca daune înaintea alegerilor intermediare.

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