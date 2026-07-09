Trump: Iranul a cerut un acord după loviturile SUA.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că liderii Iranului l-au contactat pentru a cere încheierea unui acord după loviturile americane. Trump se îndoiește „dacă merită acest acord”.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că conducerea Iranului l-a contactat pentru a încheia un acord după mai multe lovituri ale SUA în regiune, dar el nu știe dacă merită acest lucru, scrie unn.ua, citând cnn.com.

„Ei au sunat recent, își doresc foarte mult să încheie un acord. Pur și simplu nu știu dacă merită acest acord”, a spus Trump jurnaliștilor la bordul Air Force One, revenind de la summitul NATO de la Ankara.

Potrivit șefului Casei Albe, „de fiecare dată când ei ne lovesc, noi îi lovim de 20 de ori”.

Publicația menționează că miercuri Trump a anunțat „încheierea” regimului de încetare a focului între cele două țări, după ce Iranul a lovit mai multe nave în Strâmtoarea Ormuz, iar SUA au răspuns cu o lovitură de represalii.

Reamintim că Statele Unite au anunțat reluarea loviturilor asupra Iranului pentru a slăbi capacitatea Teheranului de a amenința libertatea navigației în Strâmtoarea Ormuz.