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eurointegration.com.ua logoeurointegration
6 Iulie 2026, 19:52
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Trump: Încheierea conflictului din Ucraina este „mai aproape decât pare”

Președintele SUA, Donald Trump, și-a exprimat convingerea că președintele Rusiei este supus presiunilor și dorește încheierea războiului ruso-ucrainean.

Trump: Încheierea conflictului din Ucraina este „mai aproape decât pare”.
Trump: Încheierea conflictului din Ucraina este „mai aproape decât pare”.

Despre aceasta a declarat el în discuția cu jurnaliștii pe 6 iulie, transmite eurointegration.com.ua.

Lui Trump i s-a amintit de victimele în urma ultimelor lovituri rusești asupra Kievului și a fost întrebat dacă crede că liderul de la Kremlin resimte o anumită presiune după ultima lor convorbire.

„Cred că el chiar resimte presiune. Vrea să încheie conflictul, iar Ucraina vrea același lucru. Negociem și vom vedea dacă vom reuși să încheiem acest război. Este îngrozitor”, a spus președintele SUA, după care a început din nou să amintească cum „a pus capăt a opt războaie”.

„Cred că ne apropiem de asta mai mult decât oricine și-ar putea imagina, iar președintele Putin vrea să încheie conflictul, pot spune asta cu toată încrederea. A fost o conversație foarte bună. Și președintele Zelenski vrea să încheie războiul chiar acum. Vom merge la summitul NATO și vom discuta și acolo despre asta. Cred că vom reuși să punem capăt acestui conflict”, a adăugat Trump.

După cum se știe, președintele Rusiei, Vladimir Putin, și omologul său american, Donald Trump, au avut o convorbire telefonică pe 4 iulie.

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