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6 August 2026, 09:10
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Trump i-a cerut lui Pete Hegseth explicații privind deficitul de rachete

Potrivit informațiilor publicate de publicație, în cadrul ședinței cabinetului de miniștri de la Camp David, Trump și-a exprimat nemulțumirea și a declarat că considera problema cu arsenalele „deja rezolvată”.

Trump i-a cerut lui Hegseth explicații privind deficitul de rachete.
Trump i-a cerut lui Hegseth explicații privind deficitul de rachete.

În replică, Hegseth a încercat să transfere responsabilitatea către adjunctul său, Stephen Feinberg. Mai devreme, șeful Pentagonului l-a mai convins pe președinte cu privire la posibilitatea unei victorii rapide asupra Iranului. Însă, în realitate, un conflict de durată a dus la epuizarea stocurilor de rachete cu precizie înaltă Tomahawk, precum și a sistemelor de apărare antiaeriană Patriot, THAAD și ATACMS,  scrie The Washington Post (WP), citând surse.

Potrivit surselor WP, lipsa acută de interceptori și de armament ofensiv l-a determinat pe Trump să se abțină de la noi lovituri ample asupra Iranului. La Casa Albă și la Pentagon informația a fost infirmată.

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