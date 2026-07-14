Trump i-a cerut lui Netanyahu să retragă trupele din Siria și Liban.

Președintele SUA, Donald Trump, i-a cerut premierului israelian Benjamin Netanyahu să înceapă retragerea trupelor israeliene din Siria și să redistribuie forțele din Liban.

Liderul american a făcut această propunere în timpul unei convorbiri telefonice, au declarat oficiali americani și israelieni marți, 14 iulie, transmite nv.ua, citând axios.com.

Potrivit unui oficial american, Trump i-a spus lui Netanyahu că prezența militarilor israelieni pe teritoriul sirian creează tensiuni și poate duce la o escaladare.

„Ei nu vor să fiți acolo. Ar trebui să vă redeplasați trupele”, i-a spus Trump lui Netanyahu, conform oficialului american, care a adăugat că acest lucru se referă și la Liban.

Biroul prim-ministrului Israelului a comunicat că „din partea sa, prim-ministrul a subliniat necesitatea creării unor zone de securitate de-a lungul granițelor Israelului”.

Potrivit publicației, convorbirea telefonică dintre Trump și Netanyahu a avut loc în ziua următoare după întâlnirea președintelui SUA cu președintele Siriei, Ahmad aș-Șaraa, în marja summitului NATO din Turcia.

Cererea lui Trump sporește presiunea asupra premierului israelian. Armata de Apărare a Israelului (IDF) controlează în prezent teritorii semnificative în sudul Libanului și sudul Siriei. Guvernul Israelului susține că această prezență este necesară pentru a preveni repetarea unui atac similar celui din 7 octombrie 2023.

Înalți oficiali ai guvernului israelian susțin controlul pe termen nelimitat asupra acestor teritorii, iar unii chiar cer înființarea de așezări evreiești acolo.

Administrația Trump a încercat luni de zile să încheie un nou acord de securitate între Israel și Siria, dar în cele din urmă a ajuns la concluzia că Netanyahu nu este dispus să facă concesiile așteptate de Washington. Potrivit oficialilor americani, aceste concesii includeau retragerea treptată a IDF de pe teritoriul sirian ocupat de Israel după căderea regimului Bashar al-Assad în decembrie 2024.

În ultimele săptămâni, în sudul Siriei au avut loc mai multe incidente în care civili sirieni au protestat împotriva prezenței IDF și au intrat în confruntări cu militarii israelieni.

Marți, 14 iulie, mediatori americani s-au întâlnit la Roma cu diplomați israelieni și libanezi pentru a discuta implementarea acordului-cadru semnat de părți cu câteva săptămâni în urmă.

Conform acestui acord, Israelul s-a angajat să retragă trupele din două „zone pilot” din sudul Libanului, aflate în prezent sub controlul său, și să permită desfășurarea armatei libaneze acolo.

Cu toate acestea, IDF nu a părăsit încă aceste două teritorii. Guvernul Libanului cere începerea acestui proces și insistă asupra unui calendar clar pentru retragerea ulterioară a trupelor.

Oficialii israelieni susțin că doresc mai întâi să se asigure că „zonele pilot” sunt eliberate de arme și infrastructura militară a Hezbollah, înainte de a trece la alte zone. În Liban, însă, consideră că această evaluare ar trebui făcută de militarii americani.

Casa Albă a refuzat să comenteze aceste informații, dar nici nu le-a negat.