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eurointegration.com.ua logoeurointegration
7 Iulie 2026, 21:09
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Trump: Groenlanda trebuie să fie sub controlul SUA, nu al Danemarcei

Președintele american Donald Trump a declarat marți, 7 iulie, că și-ar dori ca Statele Unite să preia controlul asupra Groenlandei.

Trump: Groenlanda trebuie să fie sub controlul SUA, nu al Danemarcei.
Trump: Groenlanda trebuie să fie sub controlul SUA, nu al Danemarcei.

Despre acest subiect a vorbit în timpul întâlnirii cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan, transmite eurointegration.com.ua, citând cnn.com.

Trump a susținut că Groenlanda are o importanță strategică pentru securitatea americană.

Totuși, el a recunoscut că o astfel de evoluție „ar afecta” relațiile sale cu NATO.

De asemenea, a declarat că Danemarca nu investește suficiente fonduri în Groenlanda și a avertizat că poziționarea insulei o face tot mai importantă pe măsură ce prezența Chinei și Rusiei în Arctica se extinde.

„Groenlanda nu ajută Danemarca, Danemarca nu cheltuiește bani pentru a ajuta cu adevărat Groenlanda, dar este o parte importantă pentru Statele Unite. Groenlanda trebuie să fie sub controlul Statelor Unite, nu al Danemarcei”, a concluzionat președintele american.

Guvernele Danemarcei și Groenlandei resping categoric anexarea din partea SUA. În prezent, se poartă negocieri cu administrația Trump pentru a găsi un compromis.

Între timp, șeful Comandamentului Unificat Arctic din Groenlanda, Søren Andersen, a declarat că insula arctică dispune de suficiente baze și trupe permanente pentru a asigura operațiunile NATO și pentru a descuraja amenințările rusești.

De asemenea, presa a scris că un oficial american de rang înalt, înainte de summitul NATO, a declarat că preluarea controlului asupra Groenlandei de către SUA este în prezent singura modalitate de a elimina riscurile pe termen lung pentru securitate.

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