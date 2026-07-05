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5 Iulie 2026, 11:45
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Trump: Europa se transformă într-o „țară din lumea a treia” din cauza migranților

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Europa a început să se transforme într-o „țară din lumea a treia” din cauza politicii sale migratorii. El a asigurat că acest lucru nu se va întâmpla în Statele Unite.

Trump: Europa se transformă într-o „țară din lumea a treia” din cauza migranților.
Trump: Europa se transformă într-o „țară din lumea a treia” din cauza migranților.

„Europa începe să înțeleagă că atunci când primești infractori din țările lumii a treia, devii tu însuți o țară a lumii a treia. Se întâmplă rapid, într-o clipă. Am fost ales exact la timp!”, a scris Trump pe rețeaua socială Truth Social.

Republicanul, de la începutul celui de-al doilea mandat prezidențial, desfășoară o campanie amplă împotriva migrației ilegale. În septembrie 2025, Departamentul pentru Securitate Internă al SUA a anunțat că, de la preluarea funcției de președinte de către Trump, peste 2 milioane de migranți ilegali au părăsit țara. Instituția susținea că, datorită politicii sale, fluxul de migranți din țările Americii Centrale către SUA a scăzut cu 97%.

Trump a încercat, de asemenea, să elimine dreptul la cetățenie automată pentru copiii născuți în Statele Unite. Curtea Supremă a SUA i-a refuzat acest lucru, hotărând că revizuirea acestei prevederi încalcă Constituția americană.

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