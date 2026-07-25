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eurointegration.com.ua logoeurointegration
25 Iulie 2026, 11:30
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Trump: Eu vând arme nu Ucrainei, ci țărilor NATO

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că liderul ucrainean Vladimir Zelenski înțelege, de fapt, când este vorba despre vânzarea de arme țărilor NATO.

Trump: Eu vând arme nu Ucrainei, ci țărilor NATO.
Trump: Eu vând arme nu Ucrainei, ci țărilor NATO.

Despre aceasta a scris el pe rețeaua socială Truth Social, informează eurointegration.com.ua.

Trump a făcut această precizare într-o postare dedicată Iranului – el a declarat că are încredere în liderul Chinei și în Putin când aceștia spun că nu vând arme Republicii Islamice.

„El înțelege că eu nu vând arme Ucrainei, ci țărilor NATO. Ei plătesc prețul integral, iar cum sunt distribuite aceste arme, nu am nicio idee”, a menționat Trump.

Inițiativa PURL permite aliaților europeni din NATO și Canadei, precum și altor parteneri ai Ucrainei, să achiziționeze muniții și arme produse în Statele Unite și ulterior să le transfere Ucrainei.

Reamintim că, în timpul părții publice a întâlnirii președintelui american Donald Trump cu Vladimir Zelenski, pe marginea summitului NATO din 8 iulie, președintele SUA a declarat că Statele Unite vor acorda Ucrainei dreptul de a produce sistemul Patriot.

Ulterior, Zelenski a menționat că, după acordul politic cu Trump privind licența pentru producerea Patriot, trebuie să înceapă munca tehnică pentru implementarea acesteia.

Potrivit presei, producția rachetelor interceptoare americane pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot destinate Ucrainei va fi cel mai probabil organizată într-o țară europeană, în special se ia în considerare varianta Germaniei.

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