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14 Iulie 2026, 23:50
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Trump, despre zvonurile privind moartea senatorului Graham: FBI își pierde timpul

Moartea senatorului american Lindsey Graham a stârnit un val de speculații, însă Casa Albă a declarat că nu vede motive pentru a considera că ar fi vorba despre o crimă.

Trump, despre zvonurile privind moartea senatorului Graham: FBI își pierde timpul.
Trump, despre zvonurile privind moartea senatorului Graham: FBI își pierde timpul.

Comentând moartea neașteptată a senatorului, Trump a declarat că acesta avea probleme serioase de sănătate. Potrivit lui, cauza preliminară a decesului ar fi putut fi arterele înfundate, transmite rbc.ua.

„La început am auzit că era vorba despre arterele înfundate. Pentru că el chiar avea arterele înfundate. Avea probleme cu asta. Păcat că nu a avut mai multă grijă de sănătatea lui. Este ceva aproape imposibil de detectat, iar dacă se întâmplă, puțin se poate face”, a subliniat el.

Totodată, președintele SUA a declarat că nu vede niciun motiv să considere moartea senatorului ca fiind rezultatul unei infracțiuni.

„Nu văd nimic criminal în asta. Știu că circulă tot felul de teorii ale conspirației și cred că FBI își pierde timpul dacă se ocupă de asta”, a adăugat el.

Potrivit liderului american, presupunerile despre o conspirație legată de moartea lui Lindsey Graham nu au temei.

Senatorul american Lindsey Graham a decedat în seara zilei de 11 iulie, după o boală bruscă și scurtă. De la începutul războiului la scară largă, el a fost unul dintre cei mai activi susținători ai Ucrainei în Congresul SUA.

Sursă
rbc.ua logorbc
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