Trump amenință UE cu sistarea comerțului din cauza apropierii de Canada.

Președintele SUA a calificat drept "ridicole" planurile UE de a oferi Canadei "statut de membru asociat" și a avertizat că, dacă va vedea "intenții rele", Uniunea Europeană se va confrunta cu taxe vamale majorate.

Președintele SUA, Donald Trump, este gata să înceteze comerțul cu UE dacă parteneriatul Uniunii Europene cu Canada va continua să se extindă. El a declarat acest lucru miercuri, 16 septembrie, răspunzând la solicitarea unui jurnalist de a comenta planurile președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, de a face din Canada „primul membru asociat al UE”, scrie dw.com

„Consider acest lucru ridicol”, a declarat liderul american la un eveniment electoral din Carolina de Nord. „Dacă ei (autoritățile UE. - Red.) vor face acest lucru și eu îl voi considera, chiar și în cea mai mică măsură, un act neprietenos, voi introduce taxe vamale foarte mari sau voi înceta comerțul cu Europa”.

„Dacă intențiile sunt bune, totul este în regulă. Dacă intențiile sunt rele, vom impune Europei taxe vamale foarte mari — aceasta este una dintre posibilități”, a adăugat el.

Planurile UE de a acorda Canadei „statut de membru asociat”

Ursula von der Leyen a declarat pe 16 septembrie, în Parlamentul European, în prezența prim-ministrului Canadei, Mark Carney, că Uniunea Europeană dorește să-și ridice relațiile cu Canada la „cel mai înalt nivel posibil”. Șefa CE a afirmat totodată că, împreună cu Mark Carney, vrea să lucreze pentru ca „Canada să devină primul membru asociat al UE”.