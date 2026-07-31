Trump: Acordul privind dezarmarea completă a Hamas a fost încheiat.

Președintele SUA a declarat despre un acord „istoric” cu Hamas privind dezarmarea completă a grupării palestiniene. Israelul nu a comentat acordul.

Președintele SUA, Donald Trump, joi, 20 iulie, a anunțat că a fost atins un „acord istoric” privind dezarmarea completă a mișcării islamiste radicale Hamas, numind acest lucru cel mai important pas către formarea unui nou guvern palestinian în Fâșia Gaza, transmite dw.com.

„Astăzi, Consiliul Păcii a ajuns la un acord istoric privind dezarmarea completă a Hamas și a tuturor celorlalte grupări armate din Fâșia Gaza. Acesta este un pas uriaș către o pace și securitate durabile”, a scris Trump pe rețeaua de socializare Truth Social.

Președintele SUA a mulțumit mediatorilor din Egipt, Qatar și Turcia. Potrivit lui Trump, dezarmarea Hamas și a grupărilor palestiniene aliate acestuia trebuie să se desfășoare etapizat.

Israelul nu a comentat acordul

Reprezentanți de rang înalt ai Hamas au confirmat pentru agenția AFP că acordul cu SUA a fost încheiat. Totodată, Israelul nu a oferit deocamdată comentarii pe această temă.

Negocierile privind punerea în aplicare a celei de-a doua etapă din planul SUA de încetare a conflictului în Fâșia Gaza se desfășoară în Egipt de câteva săptămâni, notează AFP. Pe lângă dezarmarea Hamas, a doua etapă prevede retragerea etapizată a armatei israeliene din Fâșia Gaza. După încetarea ostilităților, conducerea teritoriului ar trebui să fie preluată de comitetul tehnocrat palestinian, creat de americanul „Consiliu al Păcii”.

Anterior, Israelul a cerut dezarmarea Hamas ca o condiție necesară pentru o dezescaladare ulterioară.

Atacul Hamas asupra Israelului

La 7 octombrie 2023, mișcarea islamistă radicală palestiniană Hamas, recunoscută în Uniunea Europeană și în SUA drept organizație teroristă, a efectuat un atac amplu asupra Israelului. Luptătorii au lansat un atac masiv cu rachete asupra Israelului, au pătruns pe teritoriul acestuia și au organizat cea mai amplă execuție a populației civile din istoria statului israelian modern, ucigând aproximativ 1.200 de persoane. Luptătorii au capturat, de asemenea, circa 250 de ostatici și i-au dus în Fâșia Gaza. O parte dintre ostatici au fost schimbați sau eliberați, iar o parte au murit.

Ca răspuns, Israelul a anunțat război împotriva Hamas. În timpul operațiunii terestre și al bombardamentelor din Fâșia Gaza au fost uciși peste 71.000 de oameni, susținea ministerul sănătății din Fâșia Gaza, aflat sub controlul Hamas. Acesta, însă, nu a indicat în ce mod exact a fost alcătuit acest capitol al statisticilor, în special câți luptători islamiști se aflau printre cei decedați și dacă în el au fost incluse și decesele palestinienilor aflați în spitale din cauze naturale.