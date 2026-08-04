Trump: Acesta este ultima șansă pentru Iran să semneze un acord.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Iranul are „ultima șansă” să încheie un acord cu Washingtonul după anularea noilor atacuri și continuarea negocierilor, la solicitarea aliaților din Golful Persic.

După cum a menționat președintele SUA, l-au sunat din multe țări cu rugămintea de a continua negocierile cu Iranul: „Toate au vrut să ofere acestuia ultima șansă. Aceasta este ultima șansă”, transmite eurointegration.com.ua cu referire la cnn.com.

La întrebarea jurnaliștilor, prin ce se deosebește acest caz de cel precedent, având în vedere că și mai înainte a anulat atacuri, Trump a răspuns: „Vreau să le ofer (Iranului. – n. red.) toate șansele posibile înainte de a „tăia capul”.

El este convins că negocierile cu Iranul „vor decurge rapid”, prognozând că Strâmtoarea Ormuz ar putea fi complet deschisă deja până marți, în cadrul a ceea ce el consideră „prima fază” a acordului.

„Nu este chiar atât de complicat”, a spus Trump, în pofida dificultăților cu care se confruntă administrația în încercarea de a pune capăt războiului, care durează deja de câteva luni.

El a indicat, de asemenea, că a doua etapă este denuclearizarea, care, după cum a recunoscut, „va dura puțin timp”.