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13 Iulie 2026, 08:22
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Trump a vorbit cu Graham cu câteva minute înainte de moartea acestuia

Președintele SUA, Donald Trump, a vorbit cu senatorul Lindsey Graham cu câteva minute înainte de moartea acestuia. În timpul conversației, senatorul s-a plâns de oboseală.

Trump a vorbit cu Graham cu câteva minute înainte de moartea acestuia.
Trump a vorbit cu Graham cu câteva minute înainte de moartea acestuia.

Trump a declarat că în timpul convorbirii Graham se simțea bine, doar s-a plâns de oboseală. El a sugerat că decesul a survenit brusc, din cauza unei afecțiuni medicale acute.

Totodată, pe Truth Social, președintele SUA a ordonat coborârea tuturor steagurilor pe întreg teritoriul SUA în cinstea senatorului Graham.

„În onoarea vieții și realizărilor remarcabile ale senatorului Lindsey Graham, prietenul meu drag și un om cu adevărat mare, ordon coborârea tuturor steagurilor americane pe întreg teritoriul SUA. Dumnezeu să te binecuvânteze, Lindsey”, se arată în mesaj.

Biroul lui Lindsey Graham a anunțat că senatorul a murit în seara zilei de 10 iulie. Cauza a fost o boală bruscă și scurtă.

Cu o zi înainte, senatorul a vizitat Kievul și s-a întâlnit cu conducerea ucraineană. Părțile au discutat intensificarea presiunii sancționatorii asupra Rusiei și implementarea acordurilor privind sistemele Patriot.

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