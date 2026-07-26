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26 Iulie 2026, 09:12
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Trump a ordonat întreruperea loviturilor asupra Iranului

În noaptea de 25 iulie, Statele Unite nu au atacat Iranul pentru prima dată în două săptămâni. Ordinul de a întrerupe loviturile asupra Republicii Islamice a fost dat personal de președintele Donald Trump.

Trump a ordonat întreruperea loviturilor asupra Iranului.
Trump a ordonat întreruperea loviturilor asupra Iranului.

Acestea susțin sursele Axios.

La începutul lunii iulie, SUA au acuzat Iranul de atacuri asupra navelor comerciale din Strâmtoarea Ormuz și au reluat loviturile asupra teritoriului țării. Acestea au continuat în fiecare noapte timp de 13 zile. Pe 24 iulie, Trump nu a aprobat un nou atac, iar în aceeași seară a declarat că ar prefera să încheie un acord cu Iranul.

Nu se știe încă dacă această decizie a fost unică sau dacă SUA nu vor mai lovi Iranul în următoarele zile. Interlocutorii publicației presupun că decizia lui Trump indică fie dorința sa de a oferi o nouă șansă negocierilor, fie faptul că loviturile au atins în această etapă limita eficienței.

În această săptămână, armata americană a început să concentreze tot mai multe trupe și tehnică în Orientul Mijlociu. De asemenea, medici suplimentari au fost trimiși în spitalele din Germania și Marea Britanie. Axios notează că Pentagonul, dacă va fi necesar, va putea să se mobilizeze rapid și să extindă amploarea loviturilor. Sursele publicației spun însă că Donald Trump încă nu a dat indicații „să meargă în această direcție”.

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