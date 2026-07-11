Trump a ordonat bombardarea Iranului cu o „forță fără precedent” în cazul unei tentative de asasinat asupra sa.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că a dat ordin să fie lovit Iranul „cu o forță fără precedent”, dacă i se va întâmpla ceva grav.

Potrivit acestuia, Teheranul dorește de mulți ani să-l elimine.

„Am dat instrucțiuni: dacă se întâmplă ceva, să-l bombardeze așa cum nu au mai văzut niciodată”, a spus șeful Casei Albe într-un interviu pentru New York Post.

Liderul american a estimat joi probabilitatea propriei morți în funcție la 5,2%, subliniind că este „ținta numărul unu” pentru Iran.

Reamintim că ziarul Wall Street Journal, citând surse, a relatat că Israelul a furnizat SUA informații de intelligence despre posibile planuri ale Iranului de a-l asasina pe Trump. Anterior, Teheranul a declarat că dorește să se răzbune pentru eliminarea generalului Qasem Soleimani în ianuarie 2020, în timpul primului mandat prezidențial al lui Trump.