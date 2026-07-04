Trump a numit principala amenințare pentru prosperitatea SUA.

Președintele SUA, Donald Trump, în discursul său dedicat celor 250 de ani de independență a Statelor Unite, a vorbit despre renașterea „amenințării comuniste”, care, potrivit lui, reprezintă un pericol pentru prosperitatea țării.

Discursul său este preluat de The Hill, scrie eurointegration.com.ua.

Într-un discurs susținut la muntele Rushmore, cu o zi înainte de Ziua Independenței SUA, Trump a îndemnat americanii să apere libertățile pe care fondatorii țării le-au imaginat acum 250 de ani, împotriva a ceea ce el a numit o amenințare „comunistă”, pe care a asociat-o cu aripa mai stângistă a Partidului Democrat și cu migranții.

„În pragul acestei aniversări mărețe, vedem cum identitatea noastră americană este supusă unui nou atac. În prezent, pe pământul nostru asistăm la o renaștere a amenințării comuniste, în special din partea celor nou-veniți, care promovează idei complet contrare stilului nostru de viață și marelui nostru succes. Nu vom permite să se întâmple asta”, a declarat președintele american.

Discursul lui Trump a fost o reacție la recentele victorii în alegerile primare ale Partidului Democrat ale cel puțin patru candidați care se identifică ca democrați-socialiști sau democrați progresiști. După cum se știe, în noiembrie în SUA vor avea loc alegeri intermediare pentru Congres, în care republicanii riscă să piardă controlul asupra cel puțin uneia dintre camere.

„Comunismul este dușmanul oamenilor liberi peste tot, în întreaga lume, el nu funcționează niciodată, este dușmanul Constituției, în primul rând, este dușmanul zilei de 4 iulie 1776 – este cu adevărat un dușman”, a subliniat președintele SUA.

El a adăugat că amenințarea vine și din partea „noilor veniți în țara noastră”, legând retorica sa „anticomunistă” de tema antiimigrație, care a contribuit la alegerea sa și care a fost istoric parte a criticii comunismului în Statele Unite.

„Avem intenția și jurăm ca toți să audă că cetățenii Statelor Unite ale Americii vor învinge rapid comunismul... Îi vom alunga rapid și vom continua să construim țara noastră – mai mare, mai bună și mai puternică ca niciodată. America nu va deveni niciodată o țară comunistă!”, a spus Trump în discurs.

După cum se știe, pe 4 iulie SUA sărbătoresc 250 de ani de la semnarea declarației care a proclamat independența țării față de Marea Britanie.