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14 Iulie 2026, 07:33
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Trump a informat Congresul SUA despre reluarea războiului în Iran

Donald Trump, în mesajul său către Congresul SUA, a anunțat că pe 7 iulie trupele au efectuat „lovituri defensive asupra unor ținte de pe teritoriul Iranului”. Această notificare reaprinde conflictul dintre Capitoliu și Casa Albă.

Trump a informat Congresul SUA despre reluarea conflictului în Iran.
Trump a informat Congresul SUA despre reluarea conflictului în Iran.

Președintele SUA, Donald Trump, a notificat oficial Congresul despre reluarea acțiunilor militare în Iran. Scrisoarea corespunzătoare a fost trimisă pe 10 iulie liderilor Congresului SUA și a ajuns în posesia ziarului The New York Times (NYT), scrie dw.com.

În mesaj, șeful Casei Albe a anunțat că pe 7 iulie forțele americane au efectuat „lovituri defensive asupra unor ținte pe teritoriul Iranului”.

Notificarea reaprinde conflictul dintre Capitoliu și Casa Albă privind atribuțiile președintelui, a constatat NYT. Ambele camere au votat deja pentru a obliga președintele SUA fie să oprească războiul, fie să ceară aprobarea pentru continuarea acestuia. La rândul său, Casa Albă susține că Trump acționează în limitele atribuțiilor sale constituționale ca comandant suprem.

Între timp, Comandamentul Central al Forțelor Armate SUA (CENTCOM) a anunțat pe rețeaua socială X că pe 13 iulie, la ora 16:45, ora coastei de est, la ordinul comandantului suprem, au început să efectueze lovituri asupra Iranului în cadrul celei de-a treia operațiuni nocturne consecutive. „Aceste lovituri vor continua să provoace daune semnificative forțelor iraniene și să le slăbească capacitatea de a ataca civili și nave civile în Strâmtoarea Ormuz”, au precizat cei de la CENTCOM.

Sursă
dw.com logodw
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