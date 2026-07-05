Trump a îndemnat Rusia să încheie cât mai curând luptele din Ucraina pentru a colabora cu SUA

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a discutat cu președintele SUA, Donald Trump, în timpul unei convorbiri telefonice, continuarea contactelor dintre cele două țări, inclusiv pe teme politico-militare și economice.

Detalii despre discuția lor a oferit asistentul președintelui Federației Ruse, Iurie Ușakov, transmite kommersant.ru.

„Se întrevede aici un potențial uriaș pentru o cooperare reciproc avantajoasă între țările noastre. Pentru aceasta, a subliniat Donald Trump, ar fi necesar să se încheie cât mai curând conflictul ucrainean”, a declarat Ușakov jurnaliștilor.

În discuție, a adăugat Iurie Ușakov, „a fost remarcată simbolistica faptului că în zilele următoare, la cosmodromul Baikonur, va avea loc lansarea echipajului comun ruso-american către Stația Spațială Internațională”. „Acesta este un exemplu concret care confirmă că cele două puteri sunt interesate să colaboreze strâns, și anume în cele mai diverse domenii”, a spus asistentul președintelui Federației Ruse.

De asemenea, în conversație, președinții au discutat despre soluționarea conflictului ruso-ucrainean. Potrivit lui Ușakov, președintele SUA a confirmat disponibilitatea de a sprijini încetarea ostilităților.