theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
kommersant.ru logokommersant
5 Iulie 2026, 13:45
21
Copiază linkul
Link copiat

Trump a îndemnat Rusia să încheie cât mai curând luptele din Ucraina pentru a colabora cu SUA

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a discutat cu președintele SUA, Donald Trump, în timpul unei convorbiri telefonice, continuarea contactelor dintre cele două țări, inclusiv pe teme politico-militare și economice.

Trump a îndemnat Rusia să încheie cât mai curând luptele din Ucraina pentru a putea colabora cu SUA.
Trump a îndemnat Rusia să încheie cât mai curând luptele din Ucraina pentru a putea colabora cu SUA.

Detalii despre discuția lor a oferit asistentul președintelui Federației Ruse, Iurie Ușakov, transmite kommersant.ru.

„Se întrevede aici un potențial uriaș pentru o cooperare reciproc avantajoasă între țările noastre. Pentru aceasta, a subliniat Donald Trump, ar fi necesar să se încheie cât mai curând conflictul ucrainean”, a declarat Ușakov jurnaliștilor.

În discuție, a adăugat Iurie Ușakov, „a fost remarcată simbolistica faptului că în zilele următoare, la cosmodromul Baikonur, va avea loc lansarea echipajului comun ruso-american către Stația Spațială Internațională”. „Acesta este un exemplu concret care confirmă că cele două puteri sunt interesate să colaboreze strâns, și anume în cele mai diverse domenii”, a spus asistentul președintelui Federației Ruse.

De asemenea, în conversație, președinții au discutat despre soluționarea conflictului ruso-ucrainean. Potrivit lui Ușakov, președintele SUA a confirmat disponibilitatea de a sprijini încetarea ostilităților.

Sursă
kommersant.ru logokommersant
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici