Trump a cerut Curții Supreme să amâne plata a cinci milioane de dolari într-un dosar de viol.

Președintele SUA a depus o cerere de urgență la Curtea Supremă, solicitând amânarea plății unei amenzi de peste cinci milioane de dolari, pe care trebuie să o achite scriitoarei Elizabeth Jean Carroll, care l-a acuzat de viol.

Curtea Supremă a SUA trebuie să ia o decizie astăzi, transmite bloomberg.com.

În 2019, Carroll a publicat o carte de memorii în care a descris cum Donald Trump a încercat să o violeze în 1996. Ulterior, ea l-a dat în judecată pe Trump, acuzându-l de agresiune sexuală, și a câștigat în 2023. Apoi însuși Trump a dat-o în judecată pentru defăimare. Și acest proces a fost câștigat de jurnalistă. Curtea Supremă a respins pe 29 iunie apelul la decizia acestei instanțe, făcând inevitabilă plata amenzii.

În prezent, întreaga sumă cu dobânzile acumulate, în total 5,8 milioane de dolari, este păstrată într-un cont special judiciar. După decizia instanței din 29 iunie, Carroll a primit dreptul să retragă aceste fonduri. Totuși, președintele a depus o cerere de amânare a plății la tribunalul federal. Ieri, acesta i-a respins cererea lui Trump, după care avocații săi au depus o solicitare de urgență.