theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
bloomberg
7 Iulie 2026, 16:02
5 334
Copiază linkul
Link copiat

Trump a cerut Curții Supreme să amâne plata a cinci milioane de dolari într-un dosar de viol

Președintele SUA a depus o cerere de urgență la Curtea Supremă, solicitând amânarea plății unei amenzi de peste cinci milioane de dolari, pe care trebuie să o achite scriitoarei Elizabeth Jean Carroll, care l-a acuzat de viol.

Trump a cerut Curții Supreme să amâne plata a cinci milioane de dolari într-un dosar de viol.
Trump a cerut Curții Supreme să amâne plata a cinci milioane de dolari într-un dosar de viol.

Curtea Supremă a SUA trebuie să ia o decizie astăzi, transmite bloomberg.com.

În 2019, Carroll a publicat o carte de memorii în care a descris cum Donald Trump a încercat să o violeze în 1996. Ulterior, ea l-a dat în judecată pe Trump, acuzându-l de agresiune sexuală, și a câștigat în 2023. Apoi însuși Trump a dat-o în judecată pentru defăimare. Și acest proces a fost câștigat de jurnalistă. Curtea Supremă a respins pe 29 iunie apelul la decizia acestei instanțe, făcând inevitabilă plata amenzii.

În prezent, întreaga sumă cu dobânzile acumulate, în total 5,8 milioane de dolari, este păstrată într-un cont special judiciar. După decizia instanței din 29 iunie, Carroll a primit dreptul să retragă aceste fonduri. Totuși, președintele a depus o cerere de amânare a plății la tribunalul federal. Ieri, acesta i-a respins cererea lui Trump, după care avocații săi au depus o solicitare de urgență.

Sursă
bloomberg
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici