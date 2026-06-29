Trump a anunțat o întâlnire între Iran și SUA în Qatar.

Președintele SUA, Donald Trump, a confirmat că Statele Unite vor organiza marți o întâlnire cu Iranul în capitala Qatarului, Doha.

Despre aceasta a scris el pe rețeaua sa socială Truth Social, informează eurointegration.com.ua.

Liderul american nu a precizat în ce format va avea loc întâlnirea și nu a oferit detalii despre desfășurarea acesteia.

„Iranul a cerut o întâlnire. Aceasta va avea loc mâine la Doha", a scris Trump.

În același timp, postul de televiziune CNN precizează că principalul negociator al Iranului, Kazem Garibabadi, a declarat anterior jurnaliștilor că pentru această săptămână nu sunt programate ședințe ale grupurilor tehnice de lucru.

Anterior, mass-media a relatat că Statele Unite și Iranul au convenit să reia negocierile marți. Formatul întâlnirii nu a fost precizat în publicații.