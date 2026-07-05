Trump a anunțat data posibilă a vizitei lui Xi în SUA.

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat când se așteaptă la o întâlnire cu omologul său chinez, Xi Jinping.

Despre aceasta el a declarat luni, 6 iulie, eurointegration.com.ua, citând bloomberg.com.

În timpul discuțiilor despre construirea unei săli de bal la Casa Albă, Trump a numit vizita potențială a liderului chinez drept motivul ridicării noii clădiri.

Potrivit lui, vizita ar putea avea loc pe 24 septembrie, coincizând cu desfășurarea Adunării Generale a ONU la New York.

„Președintele Xi va veni aici, după cum cred, spre sfârșitul lunii septembrie, pe 24. Avem nevoie de o sală mare de bal, astfel încât să putem găzdui mii de oameni care vor să-l vadă. Toți vor să-l vadă”, a declarat Trump.

De menționat că Trump, care urmează să susțină un discurs în fața Adunării Generale pe 22 septembrie, de obicei petrece câteva nopți la New York pentru a se întâlni cu alți lideri mondiali. Xi a participat la acest eveniment doar o singură dată de la preluarea funcției în 2012.

Deși Trump a declarat anterior că speră să-l primească pe Xi în septembrie, el nu a anunțat încă o dată posibilă pentru vizită. Trump și Xi s-au întâlnit în mai anul acesta, în timpul summitului de la Beijing.

Reamintim că Trump a început implementarea planului său revoluționar de a construi o sală de bal luxoasă în locul Aripii Estice a Casei Albe. Costul proiectului a crescut constant, de la 200 de milioane de dolari la ultima estimare a lui Trump de 400 de milioane de dolari. Inițial, Trump spunea că proiectul „nu va deranja clădirea actuală”, apoi a demolat întreaga aripă estică.