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eurointegration.com.ua logoeurointegration
10 Iulie 2026, 19:16
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Trump a anunțat că Iranul a solicitat continuarea negocierilor de pace cu SUA

Președintele american Donald Trump a declarat că Iranul a cerut Statelor Unite să continue negocierile.

Trump a anunțat că Iranul a solicitat continuarea negocierilor de pace cu SUA.
Trump a anunțat că Iranul a solicitat continuarea negocierilor de pace cu SUA.

Acordul de încetare a focului dintre SUA și Iran, semnat luna trecută, a fost în ultimele zile supus unei presiuni serioase din cauza schimbului de lovituri între forțele americane și cele iraniene, transmite eurointegration.com.ua.

Vineri, 10 iulie, Trump a declarat că Iranul a cerut SUA să „continue negocierile”.

„Am fost de acord cu acest lucru, dar Statele Unite le-au dat clar de înțeles că armistițiul s-a încheiat”, a subliniat președintele american.

Aceste declarații au fost făcute după ce anterior Trump afirmase că acordul-cadru cu Iranul privind încetarea ostilităților, semnat luna trecută, și-a pierdut practic valabilitatea.

După cum se știe, Statele Unite au efectuat marți și miercuri lovituri asupra a zeci de ținte din Iran ca răspuns la o serie de atacuri iraniene asupra navelor comerciale în apropierea Strâmtorii Ormuz. Teheranul a răspuns cu atacuri asupra obiectivelor americane din Orientul Mijlociu.

De asemenea, marți, Trezoreria SUA a retras licența care permitea Teheranului să vândă petrol la nivel mondial în cadrul memorandumului de înțelegere.

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