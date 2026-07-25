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25 Iulie 2026, 10:00
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Trump a amenințat UE cu noi taxe vamale din cauza amenzii aplicate pentru Google

Statele Unite vor începe verificarea legalității amenzilor aplicate companiilor tehnologice americane de Comisia Europeană, a anunțat președintele Donald Trump.

Trump a amenințat UE cu noi taxe din cauza amenzii aplicate pentru Google.
Trump a amenințat UE cu noi taxe din cauza amenzii aplicate pentru Google.

El a acuzat Uniunea Europeană de „jefuirea companiilor americane” și a amenințat cu noi taxe vamale.

„Ni s-a comunicat recent că Google, o companie cu adevărat avansată și uimitoare, a fost amendată cu încă 1 miliard de dolari fără nicio explicație”, a scris domnul Trump pe rețeaua socială Truth Social.

De asemenea, el a menționat amenzile stabilite de 15 miliarde de dolari pentru Apple, 3 miliarde pentru Meta (recunoscută ca extremistă și interzisă în Rusia) și 2,5 miliarde pentru Amazon.

„SUA nu sunt o pușculiță pentru Europa și nu vom permite niciodată acest lucru. Uniunea Europeană va plăti un preț foarte mare pentru acest comportament ilegal și extrem de neetic, despre care am avertizat în repetate rânduri”, a adăugat Donald Trump.

Comisia Europeană a amendat Google pentru încălcarea Legii piețelor digitale. Potrivit CE, compania a favorizat serviciile sale în rezultatele căutărilor Google Search. De asemenea, Google Play, în opinia Comisiei Europene, nu permite dezvoltatorilor de aplicații să direcționeze consumatorii către metode alternative de achiziție a bunurilor și serviciilor digitale.

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