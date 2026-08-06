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rbc.ua logorbc
6 August 2026, 11:19
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Trump a amenințat cu închisoarea persoanele vinovate de scurgerea datelor privind deficitul de rachete

Funcționarii americani care „au scurs” către presă date despre un presupus deficit de rachete în armata SUA riscă să fie condamnați.

Trump a amenințat cu închisoarea persoanele vinovate de scurgerea datelor privind deficitul de rachete.
Trump a amenințat cu închisoarea persoanele vinovate de scurgerea datelor privind deficitul de rachete.

Cu o astfel de avertizare a ieșit președintele SUA Donald Trump, transmite rbc.ua.

Șeful Casei Albe a comentat public materialul publicației The New York Times. În acesta se susține că Trump ar fi fost nemulțumit de șeful Pentagonului, Pete Hegseth, și ar fi cerut explicații din cauza reducerii bruște a stocurilor de rachete americane în timpul războiului din Orientul Mijlociu.

Președintele SUA neagă categoric această informație. Mai mult, el a asigurat că Statele Unite au „un număr uriaș" de muniții, iar producția și livrările de armament se fac în conformitate cu necesitățile armatei.

În contextul acestor mesaje, Trump a amenințat sursele unor astfel de scurgeri cu pedepse îndelungate cu închisoarea.

Potrivit acestuia, Casa Albă va reacționa foarte dur la răspândirea unor astfel de informații.

„Statele Unite au stocuri uriașe de muniții, în special pentru anumite tipuri ale acestora. În plus, în țară se produc și se livrează, după cum este necesar, volume mari de armament. Companiile din domeniul apărării construiesc cel mai mare număr de uzine și întreprinderi de producție din toată istoria țării noastre. Persoanele implicate în aceste scurgeri trădătoare de informații sunt căutate. Pentru ele se vor urmări pedepse îndelungate cu închisoarea!", a amenințat public Trump.

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