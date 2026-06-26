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eurointegration.com.ua logoeurointegration
26 Iunie 2026, 21:36
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Trump a acuzat Iranul de încălcarea regimului de încetare a focului

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că Iranul a atacat nave în Strâmtoarea Ormuz, încălcând acordurile de încetare a focului.

Trump a acuzat Iranul de încălcarea regimului de încetare a focului.
Trump a acuzat Iranul de încălcarea regimului de încetare a focului.

Potrivit președintelui SUA, Iranul a lansat cel puțin patru drone asupra navelor care traversau Strâmtoarea Ormuz. Statele Unite au doborât trei drone, iar una a lovit puntea superioară a uneia dintre nave, transmite eurointegration.com.ua.

„Nava a suferit daune, dar a putut să-și continue drumul. Am doborât încă trei drone”, a declarat președintele american.

Trump a subliniat că aceste acțiuni ale Iranului reprezintă o „încălcare fără sens” a acordului de încetare a focului.

După cum se știe, pe 17 iunie SUA și Iranul au semnat de la distanță un memorandum privind încetarea războiului și deschiderea Strâmtorii Ormuz. Acest document stă la baza elaborării detaliilor acordului final, care va consolida armistițiul, în termen de 60 de zile. Prima rundă de negocieri tehnice a avut loc săptămâna trecută în Elveția.

Pe 23 iunie, în Congresul SUA a avut loc pentru prima dată un vot în ambele camere asupra unei rezoluții simbolice care îl îndeamnă pe președintele Donald Trump să oprească războiul cu Iranul. Documentul îl îndeamnă pe Trump să retragă trupele americane implicate în acțiuni militare împotriva Teheranului, cu excepția cazului în care primește o autorizație clară din partea Congresului pentru continuarea războiului sau nu este declarată oficial starea de război.

De asemenea, s-a raportat că Casa Albă a solicitat oficial Congresului 87,6 miliarde de dolari, în principal pentru refacerea stocurilor Pentagonului după războiul SUA împotriva Iranului.

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