Trump a acuzat Canada de gestionare defectuoasă a pădurilor și a amenințat cu majorarea tarifelor

Președintele SUA, Donald Trump, a acuzat autoritățile canadiene că „nu își îngrijesc suficient pădurile”, iar fumul incendiilor se răspândește pe teritoriul american.

Potrivit președintelui american, acest lucru costă bugetul SUA miliarde de dolari. El a propus să adauge aceste cheltuieli la tarifele deja impuse de SUA asupra produselor canadiene.

„Canada a refuzat să gestioneze elementar pădurile și evacuarea gunoiului, știind că acest lucru va duce exact la acest rezultat. Este o neglijență intenționată”, a scris Trump pe rețeaua socială Truth Social. El a adăugat că în cursul zilei îl va telefona pe prim-ministrul Canadei, Mark Carney, pentru a afla despre măsurile planificate pentru rezolvarea problemei.

Potrivit Centrului Interdepartamental Canadian pentru Combaterea Incendiilor de Pădure, în prezent în țară sunt peste 800 de incendii active. 53 dintre ele au apărut în ultimele 24 de ore. Fumul ajunge în unele zone din nord-estul SUA, inclusiv în New York.