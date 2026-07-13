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meduza.io logomeduza
13 Iulie 2026, 08:11
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Trei persoane au murit în urma unui atac cu drone ucrainene în regiunea Moscovei

Guvernatorul Regiunii Moscova a anunțat că, în timpul nopții, au fost doborâte 81 de drone ucrainene deasupra teritoriului regiunii.

Trei persoane au murit în urma unui atac cu drone ucrainene în regiunea Moscovei.
Trei persoane au murit în urma unui atac cu drone ucrainene în regiunea Moscovei.

În localitatea Pionerski din Istra, trei persoane au murit și alte trei au fost rănite în urma prăbușirii unei drone. Cinci case particulare au fost afectate de un incendiu, informează meduza.io.

La Solnecinogorsk, o dronă a lovit un bloc de locuințe, iar două persoane au fost rănite. Două case particulare au fost avariate în satul Babkino (Istra).

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că, începând cu ora 20:30 pe 12 iulie, peste 350 de drone au zburat spre regiunea Moscovei. Majoritatea au fost neutralizate de forțele antiaeriene la distanțe mari. 50 de drone au fost distruse în apropierea Moscovei.


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meduza.io logomeduza
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