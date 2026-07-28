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28 Iulie 2026, 11:38
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Trei muzee, jefuite în Franța în decurs de o lună

În Franța, în luna iulie, au fost jefuite trei muzee din departamentele Tarn, Côte-d’Or și Bas-Rhin. Infractorii au furat bijuterii, inclusiv un colier celtic de 480 g.

În Franța, în decurs de o lună, au fost jefuite trei muzee.
În Franța, în decurs de o lună, au fost jefuite trei muzee.

Prima infracțiune a avut loc pe 1 iulie în centrul arheologic Montana din departamentul Tarn. Noaptea, de acolo au fost furate aproximativ 40 de monede de aur din anul 50 î.Hr., în valoare de peste 120.000 de euro, scrie leparisien.fr.

Pe 5 iulie, persoane necunoscute au pătruns în muzeul de bijuterii și sticlă Lalique din comuna Vingen-sur-Moder, departamentul Bas-Rhin, și au furat 27 de exponate în valoare de peste 4,5 milioane de euro.

A treia spargere a avut loc pe 24 iulie în muzeul comunei Châtillon-sur-Seine din departamentul Côte-d'Or. Doi indivizi necunoscuți au spart o vitrină și au furat un colier unic de aur din secolul al V-lea î.Hr., provenind din mormântul celtic „Doamna din Vix”.

Ministrul culturii, Catherine Pegard, a anunțat că poliția a reținut deja unul dintre suspecții implicați în ultimul caz.

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