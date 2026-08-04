Traversarea Canalului Mânecii: 157 de persoane, salvate într-una dintre cele mai mari operațiuni.

Marți, 4 august, a fost desfășurată o amplă operațiune de salvare: serviciile franceze și britanice au acordat ajutor pentru 157 de persoane care încercau să traverseze Canalul Mânecii cu o barcă gonflabilă.

Potrivit autorităților din cele două țări, este una dintre cele mai mari operațiuni de acest tip de la începutul monitorizării statistice în 2018, transmite euronews.com

Incidentul a avut loc în zona de căutare și salvare din Franța. Motorul ambarcațiunii a luat foc, după care vasul a început să se destrame. Potrivit informațiilor din partea prefecturii maritime a Canalului Mânecii și a Mării Nordului, pasagerii au fost nevoiți să sară în apă. Prefectura Pas-de-Calais a precizat că situația a devenit critică literalmente în câteva minute.

Pentru salvarea oamenilor au fost mobilizate două nave franceze de salvare, un elicopter al Forțelor Navale ale Franței și echipe medicale. La operațiune a participat și organizația britanică de caritate RNLI, specializată în salvarea pe mare, precum și serviciul de frontieră Border Force.

Victimele au putut fi evitate. Salvatorii francezi au adus la bord 103 persoane, iar cei britanici — 54. Toți cei răniți au fost transportați în portul Boulogne-sur-Mer, unde li s-a acordat asistență medicală și suportul necesar.

Potrivit autorităților franceze și RNLI, ambarcațiunea a ieșit din satul normand Veul-le-Roz în jurul orei șase dimineața și, din momentul plecării, a fost sub supravegherea serviciilor de salvare.

Trecere periculoasă peste Canalul Mânecii

Autoritățile maritime franceze menționează că migranții care încearcă să traverseze Canalul Mânecii cu ambarcațiuni improvizate refuză adesea ajutorul până când ajung în pericol direct. Salvatorii nu intervin cu forța pentru a evita riscul răsturnării ambarcațiunilor supraaglomerate.

Numărul de persoane aflate la bordul unor astfel de nave continuă să crească: dacă în 2021 numărul mediu era de 26 de persoane, de la începutul anului curent acesta a ajuns la 65. În ultimele săptămâni, martorii au raportat apariția unor ambarcațiuni de dimensiuni mai mari — aproximativ 12 metri, în timp ce, de obicei, lungimea lor este de 8–10 metri.

La 30 iulie, patru persoane au murit în două încercări separate de traversare a Canalului Mânecii. Potrivit AFP, care citează surse oficiale franceze și britanice, cel puțin 14 persoane au murit în strâmtoare de la începutul anului. Anul trecut, 29 de migranți au devenit victime ale unor încercări similare.

Scădere bruscă a numărului încercărilor de traversare a Canalului Mânecii

Guvernul britanic arată o „hotărâre neclintită” în lupta împotriva traversărilor ilegale ale strâmtorii, a declarat premierul Andy Burnham.

"Înregistrăm progrese, dar nu intenționăm să slăbim controlul", a subliniat acesta.

Pentru a limita fluxul unor astfel de încercări, Londra și Parisul au semnat la începutul anului un acord de mai multe milioane. Documentul prevede intensificarea patrulelor de poliție și a supravegherii pe coasta de nord a Franței. În cadrul acordului sunt introduse și tehnologii noi pentru combaterea așa-numitelor taxi boats — ambarcațiuni mici gonflabile cu motor, folosite de transportatorii de migranți de-a lungul coastei franceze.

Potrivit premierului britanic, măsurile dau deja rezultate.

"Numărul traversărilor a scăzut cu 50% față de perioada similară din 2025, — a menționat Burnham. — Iulie, pe care tocmai l-am încheiat, a fost luna cu cel mai mic număr de încercări de traversare din ultimii șase ani. Progresul este evident, dar nu avem de gând să ne oprim. Vom continua munca fără întrerupere".

Și ministrul de interne al Franței, Laurent Nuñez, a anunțat scăderea indicatorilor.

"De la începutul anului au fost înregistrate 160 de traversări reușite — față de 413 în aceeași perioadă a anului trecut. Numărul persoanelor care au reușit să ajungă în Marea Britanie a scăzut de la 24 de mii la 10 mii. Iar ponderea încercărilor nereușite a crescut de la 58% la 65%", — a enumerat acesta, în cadrul unei conferințe de presă.