Tranzitul navelor prin Strâmtoarea Ormuz s-a redus de trei ori în weekend.

În weekendul de 19–20 septembrie, prin Strâmtoarea Ormuz au trecut 12 nave. Traficul s-a redus de trei ori. În weekendul de cu o săptămână înainte, strâmtoarea a fost traversată de 35 de nave.

Potrivit Kpler, la 19 septembrie, cinci nave care transportau produse agricole, gaz petrolier lichefiat și îngrășăminte au părăsit Golful Persic, iar un gazier gol a intrat în golf. La 20 septembrie, patru nave au ieșit din strâmtoare: două petroliere cu produse petroliere și două goale, iar alte două petroliere mici au intrat în golf, scrie reuters.com.

Este de remarcat faptul că, înainte de începerea conflictului dintre SUA și Iran, tranzitul prin Strâmtoarea Hormuz se ridica la aproape 125 de nave pe zi.

Înainte de începerea acțiunilor militare, prin Strâmtoarea Hormuz treceau circa 20% din livrările mondiale de petrol (17–20 de milioane de barili pe zi), iar ulterior volumele au scăzut de câteva ori. În august, Iranul și Omanul au anunțat că au ajuns la un acord privind o procedură temporară de trecere a navelor prin Strâmtoarea Hormuz. Țările continuă să poarte negocieri privind reglementarea administrativă a navigației. Săptămâna trecută, SUA au susținut că transporturile de petrol și GNL prin Strâmtoarea Hormuz au atins un maxim al ultimelor șase luni.