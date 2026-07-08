Toyota mută producția de pick-up-uri din Mexic în Texas din cauza tarifelor impuse de Trump

Producătorul japonez Toyota Motor Corp. mută producția popularului pick-up de dimensiuni medii Tacoma de la fabrica din Mexic la San Antonio, Texas.

Această decizie face parte dintr-un program amplu de investiții de 3,6 miliarde de dolari, destinat modernizării uzinei din Texas.

Despre aceasta informează Delo.ua cu referire la materialul Bloomberg.

Compania va construi la fabrica americană o a doua linie de asamblare, unde vor fi produse pickup-uri full-size și SUV-uri. Datorită extinderii producției, până în 2030 se estimează crearea a aproximativ 2.000 de noi locuri de muncă.

Reacția lui Trump și contextul comercial

Decizia de a muta capacitățile a fost luată pe fondul opririi negocierilor dintre SUA și Mexic privind prelungirea Acordului de Liber Schimb Nord-American. Președintele Donald Trump, care anterior a exercitat presiuni active asupra Toyota pentru a crește investițiile în economia americană, a lăsat data de 1 iulie fără prelungirea pachetului comercial.

Pe rețelele sale sociale, Trump a lăudat deja declarația Toyota, numind mutarea producției „un acord cu adevărat mare” și afirmând că aceasta demonstrează eficiența politicii sale tarifare.

În prezent, automobilele importate din Mexic în SUA pot fi supuse unei taxe vamale de până la 25%. Aceasta afectează semnificativ performanțele financiare ale producătorilor auto și distruge lanțurile de producție transfrontaliere construite de-a lungul decadelor. Mutarea asamblării modelului Tacoma în Texas va permite companiei să se protejeze complet de această taxă.

Vânzări record pentru Tacoma și dimensiunile uzinei

Pickup-ul popular, pe care pasionații auto îl numesc adesea Taco, este liderul vânzărilor în segmentul său în SUA. Anul trecut, Toyota a vândut pe piața americană un număr record de 274.638 de unități ale acestui model, cu 42% mai mult comparativ cu 2024. În prima jumătate a acestui an, cererea a crescut cu aproape 10%. În prezent, cel mai mare producător auto din lume are toate șansele să depășească în volumele totale de vânzări în SUA compania General Motors Co.

Până acum, Tacoma era asamblat în două fabrici din Mexic. Uzina din apropierea orașului Tijuana, care anul trecut a produs peste 166.000 de mașini ale acestui model, va pierde complet această producție. Ce anume va fi fabricat acolo, Toyota nu comentează încă, menționând doar că produsele vor fi destinate piețelor din afara SUA. În același timp, cealaltă fabrică din centrul Mexicului va continua să asambleze și să exporte pickup-uri către Statele Unite.

Noua extindere din San Antonio va dubla suprafața uzinei, ajungând la 465.000 de metri pătrați (aproximativ 5 milioane de picioare pătrate). În prezent, uzina funcționează la capacitate maximă, producând aproximativ 200.000 de automobile pe an. Noua linie va adăuga încă 150.000 de unități anual. Volumul total al investițiilor gigantului japonez în această facilitate, pe parcursul celor 23 de ani de existență, va ajunge la 8,3 miliarde de dolari.