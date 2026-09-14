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14 Septembrie 2026, 15:35
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Tom Holland a ocupat primul loc în clasamentul celor mai profitabili actori

Tom Holland a ocupat primul loc în clasamentul actorilor cu cele mai mari încasări din istoria distribuției cinematografice mondiale. Filmele în care a jucat Holland au adunat 15,5 miliarde de dolari.

Tom Holland a ocupat primul loc în clasamentul celor mai profitabili actori.
Tom Holland a ocupat primul loc în clasamentul celor mai profitabili actori.

„Cel mai bun lucru care i s-a întâmplat carierei actoricești a lui Tom Holland este rolul său de Omul-Păianjen”, notează publicația varietyindia.com.

Ultima parte a francizei despre Omul-Păianjen — „O nouă zi” a devenit cel mai profitabil proiect din cariera lui Holland. Încasările filmului au depășit 2,4 miliarde de dolari. Succesul actorului a fost influențat și de participarea sa la „Odiseea” lui Christopher Nolan, care a adunat 1,6 miliarde de dolari.

Tom Holland le-a depășit în clasament pe Zoe Saldaña (15,47 miliarde de dolari) și Scarlett Johansson (15,4 miliarde). Succesul „Omului-Păianjen” l-a făcut pe Holland, în vârstă de 30 de ani, cel mai tânăr artist care a condus vreodată lista actorilor cu cele mai mari încasări. Se menționează că a ajuns pe primul loc jucând în mult mai puține filme decât colegii săi din clasament.

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