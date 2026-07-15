Tentativă de jaf în casa lui Lamine Yamal în timpul semifinalei CM 2026.

În timpul semifinalei Campionatului Mondial dintre Spania și Franța, doi indivizi au încercat să jefuiască casa lui Lamine Yamal, situată în apropiere de Barcelona.

În timp ce Lamine Yamal conducea naționala Spaniei spre victoria în semifinala Campionatului Mondial de fotbal, doi indivizi au încercat să jefuiască locuința liderului selecționatei spaniole din Esplugues de Llobregat, în apropiere de Barcelona. Tentativa de jaf a fost dejucată datorită intervenției rapide a serviciului privat de securitate al fotbalistului, transmite euronews.com.

Agenții de securitate au depistat cu ajutorul camerelor de supraveghere două persoane cu glugă care au escaladat zidul și au alertat imediat poliția. Observând că sunt urmăriți, cei doi indivizi necunoscuți au fugit de la fața locului înainte de sosirea oamenilor legii. În prezent, poliția catalană analizează imaginile de pe camerele de supraveghere pentru a încerca să stabilească identitatea suspecților.

Incidentul a avut loc pe fondul unei serii de furturi recente în același complex rezidențial și al activității unor bande organizate care operează în diferite țări europene și care vizează în mod special locuințele fotbaliștilor.