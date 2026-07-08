Taximetriștii străini din Lituania trebuie să învețe limba lituaniană până în 2028.

Seimul Lituaniei a autorizat Guvernul să stabilească nivelul de cunoaștere a limbii lituaniene pentru șoferii de taxi și serviciile de ridesharing începând cu anul 2028.

Aceasta pentru a rezolva problema străinilor care nu cunosc limba în domeniul serviciilor.

Despre aceasta informează „Adevărul European”, cu referire la LRT.

Marți, Parlamentul lituanian a adoptat modificările corespunzătoare la Codul transportului auto: 96 de membri ai Seimului au votat pentru, fără abțineri sau voturi împotrivă.

Cererea lingvistică va fi aplicată șoferilor străini la obținerea permisului de muncă începând cu anul 2028.

În noiembrie anul trecut, Guvernul a stabilit un nou nivel de bază de cunoaștere a limbii lituaniene (A1), pe care trebuie să îl îndeplinească începând cu acest an străinii care lucrează în domeniul serviciilor. Această cerință se aplică pe o perioadă de doi ani de la declararea locului de reședință. Ulterior, aceștia vor trebui să cunoască limba de stat cel puțin la nivelul A2.

Conform descrierii, o persoană care cunoaște limba la nivel de bază trebuie să înțeleagă și să folosească cele mai necesare expresii cotidiene și fraze de bază, să se poată prezenta și să prezinte o altă persoană, să poată pune întrebări personale (de exemplu, despre locul de reședință, cunoscuți, proprietăți) și să răspundă la întrebări similare.

Inspectoratul de Stat pentru Limba Lituaniană a menționat, la rândul său, că șoferii serviciilor de transport partajat nu sunt angajați ai companiilor, ci lucrează pe baza certificatelor de activitate individuală, prin urmare inspectoratul nu poate solicita de la ei susținerea unui examen.

Recent, Parlamentul Estoniei a adoptat modificări ample la Legea limbii, care prevăd, printre altele, majorarea amenzilor pentru cunoașterea insuficientă a limbii estone.

Iar Seimul Letoniei a adoptat în lectura finală noua Lege a imigrației, care prevede un control migrator mai strict, o supraveghere sporită a cetățenilor din țări terțe și noi cerințe pentru integrarea acestora.