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eurointegration.com.ua logoeurointegration
10 Iulie 2026, 07:09
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Taxa turistică din Riga se va dubla începând cu anul viitor

Deputații Consiliului Municipal al capitalei Letoniei, Riga, au adoptat o decizie de majorare a taxei turistice începând cu anul 2027.

Taxa turistică din Riga se va dubla începând cu anul viitor.
Taxa turistică din Riga se va dubla începând cu anul viitor.

În prezent, în Riga este în vigoare una dintre cele mai mici taxe turistice din Europa – un euro pe noapte. La Vilnius, Kaunas și Palanga aceasta este de 2 euro pe noapte, iar în alte orașe – chiar mai mare. De asemenea, în Kuldīga, din acest an, a fost introdusă o taxă turistică de 1,5 euro pe noapte, scrie eurointegration.com.ua citând lsm.lv.

Se prevede că, începând cu 1 ianuarie 2027, cuantumul taxei turistice va fi majorat la 2 euro pe noapte, inclusiv TVA.

Totodată, suma totală a taxei nu va putea depăși 17,80 euro pentru întreaga perioadă continuă de ședere a turistului în locul de cazare.

Autoritățile locale au organizat, de asemenea, întâlniri cu organizațiile din domeniu și antreprenorii, care susțin majorarea taxei turistice, văzând în aceasta o oportunitate de a atrage un număr și mai mare de turiști prin finanțare suplimentară.

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