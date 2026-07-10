Taxa turistică din Riga se va dubla începând cu anul viitor.

Deputații Consiliului Municipal al capitalei Letoniei, Riga, au adoptat o decizie de majorare a taxei turistice începând cu anul 2027.

În prezent, în Riga este în vigoare una dintre cele mai mici taxe turistice din Europa – un euro pe noapte. La Vilnius, Kaunas și Palanga aceasta este de 2 euro pe noapte, iar în alte orașe – chiar mai mare. De asemenea, în Kuldīga, din acest an, a fost introdusă o taxă turistică de 1,5 euro pe noapte, scrie eurointegration.com.ua citând lsm.lv.

Se prevede că, începând cu 1 ianuarie 2027, cuantumul taxei turistice va fi majorat la 2 euro pe noapte, inclusiv TVA.

Totodată, suma totală a taxei nu va putea depăși 17,80 euro pentru întreaga perioadă continuă de ședere a turistului în locul de cazare.

Autoritățile locale au organizat, de asemenea, întâlniri cu organizațiile din domeniu și antreprenorii, care susțin majorarea taxei turistice, văzând în aceasta o oportunitate de a atrage un număr și mai mare de turiști prin finanțare suplimentară.