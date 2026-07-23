Țările UE au convenit asupra celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

După câteva săptămâni de negocieri, țările Uniunii Europene au convenit asupra celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Acum, acesta trebuie aprobat definitiv de Consiliul UE.

Țările Uniunii Europene au convenit joi, 22 iulie, asupra celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei pentru războiul din Ucraina. Decizia a fost luată în cadrul unei noi reuniuni a reprezentanților permanenți ai statelor membre UE, după câteva săptămâni de negocieri pentru găsirea unui compromis privind anumite restricții. Acum, pachetul trebuie să fie aprobat definitiv de Consiliul UE, scrie dw.com.

Proiectul celui de-al 21-lea pachet a fost prezentat de Comisia Europeană pe 9 iunie. Acesta prevedea noi restricții privind „flota fantomă” rusă, sectoarele energetic și financiar, exportul de tehnologii pentru industria militară rusă, măsuri împotriva companiilor din țări terțe care ajută la ocolirea sancțiunilor, precum și, pentru prima dată, restricții privind pescuitul rusesc și interzicerea intrării în Uniunea Europeană pentru toți cei care au servit în forțele armate ruse după începutul războiului la scară largă împotriva Ucrainei.

Totuși, aprobarea pachetului a fost întârziată din cauza divergențelor dintre țările UE. La reuniunea miniștrilor de externe din 13 iulie nu s-a ajuns la un acord. Atunci, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a recunoscut că adoptarea noilor pachete de sancțiuni devine tot mai dificilă, deoarece acestea afectează tot mai mult interesele economice ale statelor membre.

La 15 iulie, țările UE nu au reușit să aprobe nici ele cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni. Deoarece, cu un an în urmă, Uniunea Europeană a făcut mecanismul plafonului de preț pentru petrolul rusesc flexibil, fără o nouă decizie limita actuală s-ar fi majorat automat odată cu creșterea prețurilor mondiale. Pentru a evita acest lucru și a menține presiunea asupra veniturilor petroliere ale Rusiei, statele membre au decis să prelungească valabilitatea plafonului de preț actual încă o săptămână – până la 23 iulie, câștigând astfel timp suplimentar pentru negocieri privind întregul pachet de sancțiuni.