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eurointegration.com.ua logoeurointegration
15 Iulie 2026, 19:36
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Szijjártó a părăsit Parlamentul Ungariei pentru a lucra la BYD

Ministrul Afacerilor Externe al Ungariei în guvernul lui Viktor Orban, Péter Szijjártó, a anunțat că și-a depus mandatul de deputat și se angajează la producătorul auto chinez BYD.

Szijjártó a părăsit Parlamentul Ungariei pentru a lucra la BYD.
Szijjártó a părăsit Parlamentul Ungariei pentru a lucra la BYD.

Despre aceasta a scris pe Facebook Szijjártó, transmite eurointegration.com.ua.

Szijjártó, care în calitate de ministru a fost un mare susținător al mașinilor electrice chinezești, a depus cererea de renunțare la mandatul său parlamentar.

„Motivul este că am primit o ofertă extrem de onorantă de a ocupa o funcție internațională într-una dintre companiile de top ale economiei mondiale. BYD este una dintre cele mai mari povești de succes din industria auto din ultimii 20 de ani și totodată lider mondial în producția de automobile cu surse noi de energie”, a scris Szijjártó.

El a menționat că de acum înainte va lucra ca director responsabil de relațiile externe și dezvoltarea noilor direcții de afaceri ale acestui grup de companii.

Agenția MTI a primit de la reprezentanța BYD din Ungaria informația că Szijjártó a primit o „funcție globală, internațională” și nu va face parte din conducerea companiei din Ungaria.

Szijjártó a fost ministru de Externe în trei guverne ale lui Viktor Orbán. Este de remarcat că el a fost cea mai vizibilă figură a politicii proruse a lui Orbán.

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