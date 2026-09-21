Susținătorii lui Georgescu s-au adunat la Procuratură: În fața clădirii au fost mobilizați jandarmi și instalate bariere.

Zeci de susținători ai lui Călin Georgescu s-au adunat în fața sediului DIICOT din București, unde fostul candidat la președinție urmează să fie adus pentru audieri.

În zonă au fost intensificate măsurile de securitate: au fost instalate garduri de protecție și au fost mobilizați jandarmi, relatează digi24.ro.

Unul dintre susținători avea asupra sa un baston telescopic cu un steag al României la capăt. Jandarmii l-au escortat pe bărbat pe cealaltă parte a drumului.

Georgescu a fost reținut în dimineața zilei de 21 septembrie, când se îndrepta spre sala de sport. Acest lucru s-a întâmplat pe fondul a cinci percheziții efectuate de angajații DIICOT și ai poliției.

Ancheta vizează constituirea unui grup infracțional organizat și escrocheria cu consecințe deosebit de grave. Potrivit procuraturii, în dosar figurează doi cetățeni români, în vârstă de 64 și 47 de ani, precum și un cetățean italian de 56 de ani, printre care se află Georgescu.

Anchetatorii susțin că, în septembrie 2021, cei trei suspecți au creat un grup care activa în România și Regatul Unit. Aceștia ar fi convins victima că ar putea obține o finanțare bancară de 6 milioane de euro, cu condiția oferirii unei garanții. În consecință, aceasta a transferat peste 1 milion de euro.

Ulterior, victimei i s-ar fi comunicat că suma finanțării poate fi majorată până la 15 milioane de euro, cu condiția oferirii unei garanții suplimentare, după care a transferat încă 100 de mii de euro. Prejudiciul total, potrivit anchetei, a depășit 1,1 milioane de euro.

Toți cei vizați urmează să fie aduși la sediul central al DIICOT pentru audieri.