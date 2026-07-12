theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
eurointegration.com.ua logoeurointegration
12 Iulie 2026, 18:45
361
Copiază linkul
Link copiat

Suspectul în cazul asasinării unei foste ministre britanice a fost arestat

În seara zilei de 11 iulie, poliția britanică a arestat un cetățean britanic în vârstă de 28 de ani, suspectat de uciderea fostei deputate în Parlament și ministre Ann Widdecombe.

Suspectul în cazul asasinării unei foste ministre britanice a fost arestat.
Suspectul în cazul asasinării unei foste ministre britanice a fost arestat.

După cum scrie eurointegration.com.ua, acest lucru a fost relatat de ziarul The Guardian, cu referire la datele poliției.

Un bărbat în vârstă de 28 de ani a fost arestat în South Yorkshire, fiind suspectat de uciderea unei foste ministre. Acesta rămâne în arest, potrivit unui comunicat oficial.

„Prioritatea noastră rămâne identificarea persoanelor responsabile și analizarea atentă a tuturor probelor disponibile”, a declarat adjunctul șefului poliției din Devon și Cornwall, Matt Longman. El a adăugat că ancheta se află într-un stadiu incipient, dar „avansează într-un ritm semnificativ”.

Potrivit autorităților, în prezent nu există nicio informație care să indice că uciderea fostei deputate ar fi avut legătură cu terorismul sau ar fi avut un motiv politic.

Anterior, sâmbătă, poliția a eliberat un bărbat de 26 de ani, arestat în același caz, precizând că acesta nu mai este vizat de anchetă.

Pe 10 iulie, Widdecombe, în vârstă de 78 de ani, care a ocupat anterior funcția de ministru pentru sistemul penitenciar în cadrul guvernului Partidului Conservator, a fost găsită moartă în locuința sa din Geytor, în apropiere de Newton Abbot, în comitatul Devon.

Tot pe 10 iulie, autoritățile britanice au deschis o anchetă privind donații în valoare de 500.000 de lire sterline (586.000 de euro), făcute în favoarea partidului populist de dreapta Reform UK de către mama unui escroc condamnat și asociat al liderului formațiunii, Nigel Farage.

Sursă
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici