Suspectul în cazul asasinării unei foste ministre britanice a fost arestat.

În seara zilei de 11 iulie, poliția britanică a arestat un cetățean britanic în vârstă de 28 de ani, suspectat de uciderea fostei deputate în Parlament și ministre Ann Widdecombe.

După cum scrie eurointegration.com.ua, acest lucru a fost relatat de ziarul The Guardian, cu referire la datele poliției.

Un bărbat în vârstă de 28 de ani a fost arestat în South Yorkshire, fiind suspectat de uciderea unei foste ministre. Acesta rămâne în arest, potrivit unui comunicat oficial.

„Prioritatea noastră rămâne identificarea persoanelor responsabile și analizarea atentă a tuturor probelor disponibile”, a declarat adjunctul șefului poliției din Devon și Cornwall, Matt Longman. El a adăugat că ancheta se află într-un stadiu incipient, dar „avansează într-un ritm semnificativ”.

Potrivit autorităților, în prezent nu există nicio informație care să indice că uciderea fostei deputate ar fi avut legătură cu terorismul sau ar fi avut un motiv politic.

Anterior, sâmbătă, poliția a eliberat un bărbat de 26 de ani, arestat în același caz, precizând că acesta nu mai este vizat de anchetă.

Pe 10 iulie, Widdecombe, în vârstă de 78 de ani, care a ocupat anterior funcția de ministru pentru sistemul penitenciar în cadrul guvernului Partidului Conservator, a fost găsită moartă în locuința sa din Geytor, în apropiere de Newton Abbot, în comitatul Devon.

Tot pe 10 iulie, autoritățile britanice au deschis o anchetă privind donații în valoare de 500.000 de lire sterline (586.000 de euro), făcute în favoarea partidului populist de dreapta Reform UK de către mama unui escroc condamnat și asociat al liderului formațiunii, Nigel Farage.