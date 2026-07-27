Suspectul de comiterea atentatului terorist la parada LGBT din Berlin a fost ucis.

Poliția a împușcat mortal, în unul dintre cartierele Berlinului, un tânăr de 21 de ani, Abdul B., suspectat că a lovit cu mașina participanți la parada LGBT CSD din Berlin, pe 25 iulie.

Poliția din Berlin a împușcat un tânăr de 21 de ani, Abdul B., suspectat că a lovit cu mașina participanți la parada LGBT Christopher Street Day (CSD), în timpul unei încercări de reținere în districtul administrativ Spandau din Berlin. Informația a fost raportată duminică seara, 26 iulie, citând surse, de ziarele Der Tagesspiegel și Die Zeit, precum și de postul de televiziune rbb, care acoperă Berlin și Brandenburg. Ulterior, poliția a confirmat informația pe pagina sa de pe rețeaua socială X, scrie dw.com.

Potrivit Der Tagesspiegel, numele complet al suspectului împușcat este Abdul Ballut. Forțele de ordine l-au găsit în jurul orei 18:00, ora locală, în incinta unui complex de grădini, conform agenției dpa. Conform datelor preliminare, suspectul a atacat polițiștii având asupra sa o armă albă. Din acest motiv, polițiștii au deschis focul. Suspectului i s-a acordat asistență medicală, însă a decedat la fața locului.

De asemenea, potrivit tabloidului Bild, parcela de grădină unde a fost împușcat Abdul B. aparținea tatălui său. Forțele de ordine au reușit să-l localizeze pe suspect acolo datorită unei surse din anturajul său.

Ce se știe despre presupusul atacator

Conform autorităților, tânărul împușcat avea legături cu cercuri islamiste. În luna mai a acestui an, el a fost eliberat dintr-o instituție penitenciară pentru adolescenți și tineri care au comis infracțiuni penale. Acolo a fost reținut sub suspiciunea de pregătire a unui atac terorist.

Abdul B. s-a născut la Berlin, este cetățean german, iar familia sa are rădăcini libaneze, a relatat postul de televiziune n-tv. La sfârșitul anului 2022, tânărul a fost reținut pe aeroportul Berlin-Brandenburg după ce s-a întors din Liban. Ancheta susținea că anterior a încercat să plece în Siria pentru a se alătura grupării teroriste „Statul Islamic”.