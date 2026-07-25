Suprafața afectată de incendii în Franța și Spania crește: Peste 250.000 de persoane, evacuate.

Peste 200.000 de persoane din Franța au fost nevoite să-și părăsească locuințele din cauza incendiilor, iar în Spania acest număr a depășit 60.000.

Oamenii sunt cazați în puncte de ședere temporară, scrie bild.de.

În Franța, orașele din jurul Bordeaux sunt evacuate de urgență, iar situația amenință să scape de sub control. Guvernul va trimite astăzi încă 500 de militari pentru a combate incendiile. Astfel, numărul total al militarilor implicați va depăși 1.000. Aceștia vor sprijini pompierii care lucrează la limita capacităților.

Între timp, Spania a declarat stare de urgență în regiunea din jurul Madridului din cauza incendiilor. Focul s-a extins deja la 50 de kilometri de Capitală. Unul dintre incendii a ajuns până la un complex NASA din apropiere.

Potrivit reprezentanților agenției spațiale americane, tot personalul a fost evacuat în siguranță. Complexul, format din mai multe antene, este unul dintre cele trei obiective ale Rețelei de comunicații spațiale profunde. NASA îl folosește pentru a comunica cu sondele spațiale. Complexele sunt situate la Madrid, Goldstone (California) și Canberra (Australia).