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eurointegration.com.ua logoeurointegration
30 Iunie 2026, 22:22
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Suedia intenționează să înăsprească pedepsele penale înaintea alegerilor din septembrie

Guvernul Suediei pregătește un proiect de lege care va înăspri pedepsele penale, obligând instanțele să aplice mai des sancțiuni maxime și condamnări mai lungi pentru infractorii recidiviști.

Suedia intenționează să înăsprească pedepsele penale înaintea alegerilor din septembrie.
Suedia intenționează să înăsprească pedepsele penale înaintea alegerilor din septembrie.

În ultimele douăzeci de ani, Suedia se confruntă cu un val de banditism, iar deși în ultimii patru ani numărul schimburilor de focuri a scăzut semnificativ, criminalitatea rămâne una dintre cele mai importante probleme pentru alegători, transmite eurointegration.com.ua.

În această țară scandinavă există o tradiție veche de a nu cumula toate infracțiunile individuale ale unei persoane condamnate pentru mai multe delicte, ci de a pronunța sentința pe baza celor mai grave dintre ele.

„Aceasta înseamnă că a patra sau a cincea infracțiune și așa mai departe, în practică, rămâneau nepedepsite”, a declarat ministrul justiției Gunnar Strömmer la o conferință de presă.

El a adăugat că, conform noii propuneri, vor fi luate în considerare toate infracțiunile comise.

„Ne așteptăm ca aceste modificări să ducă la pedepse cu închisoarea mult mai lungi pentru infractorii recidiviști”, a spus Strömmer.

Guvernul a mai menționat că, la pronunțarea sentințelor, instanțele nu vor mai lua în aceeași măsură în considerare circumstanțele atenuante, cum ar fi pierderea locului de muncă.

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