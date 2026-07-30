Sub Munții Alpi a fost construit un tunel unic între Italia și Austria.

Constructorii au finalizat conectarea tunelurilor principale ale Tunelului de bază Brenner la granița dintre Italia și Austria.

Acesta este unul dintre etapele cheie ale construcției viitoarei linii feroviare, care după punerea în funcțiune va deveni cea mai lungă cale ferată subterană din lume, scrie theins.ru.

Ultimii pereți stâncoși au fost distruși la o adâncime de aproximativ 1.400 de metri sub Pasul Brenner. Ca rezultat, tunelurile principale estic și vestic au format un coridor subteran continuu între cele două țări.

Potrivit operatorului proiectului BBT SE, până în prezent a fost parcursă aproximativ 220 din cei 230 km ai sistemului de tuneluri — aproximativ 95% din volumul total. După finalizarea săpăturilor, constructorii vor executa finisajele tunelurilor, vor monta căile ferate, vor instala sistemele inginerești și vor efectua testele.

Tunelul de bază Brenner va deveni elementul cheie al Coridorului de transport Scandinav-Mediteranean al rețelei transeuropene de transport (TEN-T), care va conecta Helsinki cu Valletta prin axa feroviară München — Verona.

După finalizarea construcției, trenurile de pasageri vor putea atinge viteze de până la 250 km/h, iar timpul de călătorie între Fortezza, Italia, și Innsbruck, Austria, se va reduce de la 80 la 25 de minute. Proiectul are, de asemenea, scopul de a transfera o parte din transporturile de marfă și pasageri de pe transportul rutier pe calea ferată, ceea ce va permite reducerea emisiilor și a nivelului de zgomot în Alpi.